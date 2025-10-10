Tres Arroyos, sede del Torneo Provincial de Bochas por tríos

Se juega en nuestra ciudad el Torneo Provincial de Bochas por tríos de primera categoría con la participación de 16 asociaciones.

Antes de realizarse el sorteo, se llevó a cabo una conferencia de prensa que contó con la presencia del intendente municipal, Dr. Pablo Garate acompañado por el director de Deportes. Facundo Liébana.

Estuvieron también el presidente de la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires, José Gianoli, con jueces provinciales y nacionales, y el presidente de la Asociación local Ezequiel Barrios, quien dio la bienvenida y agradeció a la Federación por confiar en Tres Arroyos para hacer este torneo, el más importante de la Provincia.

Gianoli dijo que la Federación va a terminar el año con sus arcas saneadas y esperan que en Noviembre salga a la venta la Rifa Anual.

El intendente Garate dejó el mensaje en el que indicó que desde el municipio se sigue apoyando todos los deportes y las bochas no son la excepción, y que lo más importante es que los chicos se vuelquen a este deportes tan nobles.

Liébana, en tanto, puso de relieve que es permanente conversación mantener las bochas en juego, para no solo competir internamente sino por ejemplo en los juegos bonaerenses.

Finalmente, Garate felicitó a Tres Arroyos por tener en este torneo dos equipos entre los 16 tríos .

Luego se efectuó el sorteo correspondiente:

Zona A, encuentros a jugarse en las canchas de Huracán: Lobos vs Tres Arroyos B y Pergamino vs Bahia Blanca.

Zona B, en canchas de Club de Pelota: San Pedro vs Coronel Suárez y Almirante Brown vs Tres Arroyos A .

Zona C, en cancha de Estudiantes : Azul vs Saladillo y Junín vs Mar Del Plata.

Zona D, en San Francisco de Bellocq: Magdalena Punta Indio vs Los Toldos y en Claromecó, Olavarría vs Partido de la Costa.

Lo s primeros partidos comienzan a las 9:00 del sábado.

