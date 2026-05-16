Tres Arroyos será sede de la 3° Jornada Numismática

16 mayo, 2026 0

El sábado 6 de junio se realizará la 3° Jornada Numismática de Tres Arroyos, un encuentro destinado a coleccionistas, investigadores, aficionados y público en general interesado en el mundo de la numismática y la historia monetaria.

La actividad tendrá lugar en el Club Español, ubicado en Hipólito Yrigoyen 468, en el horario de 9:00 a 18:00, con entrada abierta para quienes deseen participar de una jornada dedicada al intercambio cultural y al coleccionismo.

Durante el evento habrá: Mesas profesionales, mesa de canje, charlas especializadas, exhibiciones numismáticas, entre otras actividades.

Entre las actividades destacadas se presentará la charla: “La decadencia económica de Felipe III. El caso del resello ibérico peninsular de 1603”. La exposición estará a cargo de Leandro García Quatraro, basada en su publicación original para el Programa IFINRA de Formación de Investigadores 2022. La conferencia se desarrollará a las 11:30 en las instalaciones del Club Español.

Además, la jornada contará con una muestra especial titulada: “Monedas Proof de Argentina”. Exhibición perteneciente a la colección de Oscar Rodríguez, donde podrán apreciarse piezas destacadas de acuñación proof argentina.

La propuesta busca continuar consolidando a Tres Arroyos como un espacio de encuentro para el coleccionismo, la investigación histórica y la difusión cultural vinculada a la numismática.

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