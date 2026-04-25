Tres Arroyos sigue celebrando su 142° aniversario con una nueva jornada para disfrutar en familia

25 abril, 2026 0

La ciudad continúa de fiesta y este sábado invita a vecinos a ser parte de una nueva jornada llena de propuestas para todas las edades en el Predio de la Fiesta del Trigo.

Desde la mañana, quienes se acerquen podrán recorrer los espacios de emprendedores, puestos de venta y el patio gastronómico, con una amplia variedad de opciones para pasear, compartir y disfrutar al aire libre. Las ferias se extienden a lo largo de Av. Ituzaingó y el patio de colectividades.

A partir de las 17:00, comienzan los espectáculos en el Escenario Mayor Juan Pesalaccia:

17:00 hs: Liga Bonaerense de Freestyle

Desde las 18:30 hs: Catalina Baliña, El Otro Pez, Chula Cumbia, Artistas locales con un mix de estilos para todos los gustos

El cierre estará a cargo de Flor Álvarez, reconocida artista de pop urbano y cumbia, que llega con un repertorio de grandes éxitos como “Tattoo (Remix)”, “El Amor de Mi Vida” y “Cuidado Que Te Supero”, entre otros.

La propuesta es abierta a toda la comunidad y pensada para disfrutar en familia, celebrando juntos la identidad tresarroyense.

Lugar: Predio Fiesta del Trigo – Escenario Mayor Juan Pesalaccia (Ituzaingó y Castelli) Entrada libre y gratuita en todos los shows.

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