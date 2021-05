Tres Arroyos sigue en fase 3 y hay nuevas restricciones para espacios cerrados

La normativa actualizada al día de hoy por la Provincia en torno al esquema de fases establece que Tres Arroyos continúa en la 3, considerada de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”.

Los municipios sólo podrán habilitar en su distrito las actividades dispuestas por la Provincia para cada fase, según el mismo decreto, debiendo garantizar el cumplimiento de los protocolos aprobados por las autoridades provinciales competentes o por la autoridad sanitaria nacional, sin perjuicio de las habilitaciones que oportunamente se hubieren dispuesto.

En los municipios incluidos en FASE 3 “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”:

– Las actividades comerciales de carácter general no podrán desarrollarse entre las VEINTE (20) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente.

– Las actividades desarrolladas en comercios gastronómicos no podrán desarrollarse entre las VEINTITRES (23) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente.

– Las personas no podrán circular entre las CERO (0) horas y las SEIS (6) horas de cada día y no podrá desarrollarse en ese horario ninguna actividad de las previstas en el Anexo I salvo las excepciones contempladas en el artículo 12 de la presente.

Tampoco se permitiría, aunque estas cuestiones están en análisis en el Municipio, la práctica de deportes en espacios cerrados, y la celebración de ritos religiosos que hasta el momento se celebraban con hasta 20 personas, se permitirían sólo con hasta 10. También se reduce de 30 a 10 personas la presencialidad en espectáculos o ensayos de artes escénicas o musicales con o sin público. El resto de las actividades continuará su desarrollo como hasta el momento.

El cálculo de casos para determinar la fase 3

En la fase 3 se encuentran todos los municipios “que presenten, una razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud y el número de casos confirmados acumulados en las últimas dos semanas previas, sea superior a UNO COMA VEINTE (1,20) y la incidencia, definida como el número de casos confirmados acumulados cada CIEN MIL (100.000) habitantes, en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud, sea superior a CIENTO CINCUENTA (150)”.

Además, estarán en FASE 3 “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” aquellos municipios que, en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud, hubieran estabilizado el aumento de casos, disminuyendo la razón de casos de UNO COMA VEINTE (1,20) o más, a una razón que se encuentre entre CERO COMA OCHO (0,8) y UNO COMA VEINTE (1,20), pero presenten una incidencia superior a DOSCIENTOS CINCUENTA (250) y aquellos municipios en los cuales se haya producido un brote o un aumento significativo y repentino de casos positivos de COVID-19, cuando a partir de la identificación de los primeros casos autóctonos, se observare un incremento en la velocidad de transmisión medida en términos de tiempo de duplicación o la ocurrencia de casos autóctonos que verifique que la cadena de transmisión se corresponde con un escenario de transmisión comunitaria poniendo en riesgo el funcionamiento adecuado del sistema de derivaciones de atención sanitaria en las zonas afectadas.

