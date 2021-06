Tres Arroyos sigue en fase 3 y vuelven las clases a Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil

22 junio, 2021 Leido: 562

Por cuarta semana consecutiva hubo un descenso generalizado de casos en la Provincia de Buenos Aires. 10 municipios pudieron salir de Fase 2 y podrán volver a la presencialidad escolar desde el lunes 28 de junio. Entre ellos se encuentran Bahía Blanca, Mar de Plata y Tandil. Tres Arroyos, en tanto, continúa en la fase 3 como se determinó hace una semana.

“Venimos con una caída importante y sostenida de casos. Los números son buenos, si continuamos con esta línea de cuidados y la campaña de vacunación habrá una perspectiva favorable. En otros países se comenzó a vivir de un modo bastante parecido al previo a la pandemia”, destacó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

En la habitual conferencia de prensa de los martes para actualizar la situación epidemiológica, el titular de la cartera sanitaria destacó que “todavía no hemos ganado la batalla pero vamos bien”, pero advirtió: “Ayer empezó el invierno y eso hace que no podemos decir que ya superamos la pandemia”.

En el AMBA la incidencia de contagios durante los últimos 14 días hubo 376 casos cada 100 mil habitantes en el AMBA y 547 en el interior. Se acumulan cuatro semanas de caída de casos, con una reducción acumulada del 42% en la cantidad de casos. La ocupación de camas UTI en el AMBA es del 66,8% y en el interior es del 55,5%.

“Habrá cada vez mayor disponibilidad de vacunas y esperamos que en un tiempo no demasiado largo podamos empezar a poner fin a la pandemia tal como la conocimos hasta ahora”, aseguró Gollan.

En cuanto al plan de vacunación, Gollan indicó que hasta la fecha se han realizado 6.808.182 aplicaciones, de las cuales 5.538.497 corresponden al primer componente y 1.269.685 al segundo. Asimismo, el Ministro destacó el alto nivel de adhesión al plan en toda la provincia y el gran número de personas que han recibido su dosis con la implementación de la vacunación libre, que desde la semana pasada está abierta para mayores de 55 años. Gollan pidió “que la gente se siga anotando en el plan de vacunación”, y afirmó: “Estamos siguiendo atentamente lo que pasa en los distintos lugares del mundo con la variante Delta. De lo que se trata acá es de evitar las formas graves de contagio”.

Carlos Bianco, por su parte, señaló que la caída de la cantidad de casos se refleja en los movimientos de fases, ya que “diez distritos pasan de fase 2 a fase 3, ninguno ingresa a fase 2 y solamente hay dos descensos de fase 4 a 3”. Con esto, actualmente 59 municipios están en fase 2, 73 en fase 3 y tres en fase 4. “Son buenas noticias las que estamos recibiendo estas semanas. Nos pone muy orgullosos y muy contentos por el trabajo que hemos hecho las y los bonaerenses en materia de cuidados. Hemos evitado el colapso del sistema sanitario”, señaló el Jefe de Gabinete.

Bianco destacó que con la llegada de millones de vacunas en las próximas semanas “tenemos una gran esperanza de avanzar con el plan de vacunación y empezar a darle una solución definitiva a esta pandemia”. Asimismo, explicó que la Provincia participa en operativos junto a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar que las personas que vuelven de viajes al exterior respeten el aislamiento: “Detectamos un 40% de incumplimientos, cosa que es una irresponsabilidad absoluta. Se ha avanzado en el marco de la ley en ese sentido”, afirmó Bianco y dijo: “Más allá de la cuestión punitiva, lo que queremos pedirle solidariamente a la gente que tiene la suerte de poder viajar al exterior, en este contexto tan preocupante, es que respete los protocolos establecidos”.

Vuelven las clases presenciales en más municipios

Aunque todavía quedan 59 municipios en Fase 2, esta semana otros diez partidos lograron ascender a Fase 3 lo que les permitirá retomar las clases presenciales desde el lunes 28 de junio. Entre ellos se encuentran partidos importantes del interior como Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil.

Los municipios que subieron de Fase 2 a Fase 3 son: Bahía Blanca, General Alvear, General Guido, Mar del Plata, Monte, Ramallo, Saavedra, San Antonio de Areco, San Pedro y Tandil. En tanto Tres Lomas y Villarino bajarán de Fase 4 a Fase 3.

“No hay discriminación, es cálculo que si da menos de 500 se pasa a Fase 3”, aseguró el jefe de Gabinete, Carlos Bianco y agregó: “Con Montenegro (intendente de Mar del Plata) es con quien más chateo, casi mi mejor amigo. Le dije que si el cálculo de incidencia da menos de 500 su distrito pasaría a Fase 3 y podrían volver las clases presenciales”.

