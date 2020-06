Tres Arroyos sigue sin casos de pacientes por el COVID 19

Otra jornada sin casos sospechosos por el coronavirus fue la de este viernes en el distrito, según lo indicó el Secretario de Prevención y Salud, Gabriel Guerra en su informe habitual.



“Hemos podido liberar la posibilidad de realizar reuniones familiares hasta 10 personas y la actividad de reapertura de gimnasios. Para estas dos cosas se estuvo trabajando y pensando en estos días en cuanto a la realidad epidemiológica que tenemos en nuestra ciudad, prestando atención en lo que sucede en nuestro país y ciudades aledañas”, dijo.

“Considerando que en nuestra ciudad estamos sin casos nuevos de coronavirus, sin nuevos casos sospechosos y con una baja actividad en enfermedades respiratorias, podíamos avanzar en este tipo de pedidos y es importante para que sigamos avanzando es fundamental el compromiso, la responsabilidad y la conciencia de cada uno de nosotros para poder seguir avanzando en esta etapa con la mejor seguridad sanitaria posible”, agregó.

Gimnasios

“En lo que respecta a la habilitación de los gimnasios, veníamos trabajando con el Director de Deportes e hicimos una visita a todos los habilitados por el municipio de Tres Arroyos e hicimos protocolos particulares de acuerdo a las características de cada uno; de cumplir lo que se firmó con cada uno de ellos, un acuerdo de compromiso y responsabilidad mutua de cumplimiento, con las medidas que van a ser seguras para poder realizar este tipo de actividad”, relató.

“Va a ser fundamental el compromiso en este caso de cada persona cada asistente y por parte de los responsables, y van a ser organizadas por turnos; obviamente disminuirá muchísimo la cantidad de asistentes porque hemos propuesto de acuerdo a la capacidad física, aquellas formas que sean seguras y estamos seguros también que de cumplirse, no involucrarían riesgo”, manifestó Guerra.

Reuniones familiares

“Respecto a las reuniones familiares de hasta 10 personas, consideramos la posibilidad que grupos convivientes puedan juntarse perteneciendo a la misma familia, porque consideramos el compromiso de cada una de ellas; es importante entender que no son reuniones de amigos, que ya llegara el momento de poder hacerlas, que no son reuniones sociales, que no podemos invitar a otro tipo de personas ajenas a la familia. No es caprichoso la forma en la que se deben realizar; nosotros estamos en una instancia en la que es importante saber que el número de personas afectadas en nuestro país va a aumentar algo más en los próximos meses, por lo que sabemos que nuestra ciudad no estará exenta de la posibilidad que tengamos casos, pero de esta forma podemos detectarlo, asistir y hacer un seguimiento epidemiológico con las personas que se presenten con esa situación, por lo que es fundamental el compromiso y la conciencia personal. Tengamos en cuenta que el riesgo mayor lo van a tener las personas de tercera edad, por lo que tenemos que respetar las reglas para no poner en riesgo a nuestra familia, porque nos importa la familia, y por eso, independientemente de esta flexibilización, debemos mantener los principios básicos del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio deben mantenerse, que la circulación realizada dentro de su distrito sea la imprescindible y necesaria”, fundamentó.

“No vamos a volver a vivir por un largo tiempo, y no sabemos si va a ser así, una vida como estábamos acostumbrados a tener, probablemente nos tengamos que mantener con estas precauciones y debemos ser conscientes, y tener todo tipo de cuidado: las medidas de higiene, el uso de barbijo y el distanciamiento social para lograr la disminución de la afectación del coronavirus en nuestro país y seguir avanzando en la desaparición de los contagios antes que esté vigente la vacuna que sabemos que va a demorar mucho tiempo en poder aplicarse”, explicó.

“Recalco entonces que la salud no solo implica que no nos contagiemos el virus sino poder estar bien desde el punto de vista psicológico y social, pero es fundamental que cumplamos reglas para poder disfrutar de esta situación: Higiene, distanciamiento social, uso de barbijo, compromiso, conciencia y solidaridad. De acá en adelante, elementos fundamentales para que podamos transitar este camino que aún nos queda de la manera más segura posible”, reiteró.

