Tres Arroyos sin casos activos de Covid-19

3 noviembre, 2021 Leido: 254

El distrito de Tres Arroyos no registra casos activos de Covid-19. Así fue confirmado esta noche desde la Secretaría de Prevención y Salud de la Municipalidad. En el reporte diario se informó que fueron otorgadas dos altas médicas y que no se detectaron nuevos positivos.



La última vez que nuestro partido no tuvo pacientes con coronavirus fue el 22 de agosto de 2020.

Este miércoles se recibieron los resultados de 21 hisopados, siendo todos negativos. No quedan estudios de PCR pendientes.

En tanto, se indicó que no hay pacientes internados en Sala Covid.

Desde el inicio de la pandemia, se han diagnosticado 7.131 casos, de los cuales se han recuperado 6.897, se descartaron 16.992 muestras de PCR y han fallecido 234 personas.

