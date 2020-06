Tres Arroyos, sin casos sospechosos de Covid-19

Según informó el Secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, en su habitual comunicación respecto a la situación por coronavirus en el distrito, fue negativo el informe sobre el paciente que se hallaba internado en la sala Covid del Hospital Pirovano, y no se registraron nuevos casos este sábado.



Dijo Guerra, que hay 263 personas en aislamiento, las que no presentaron hasta el momento sintomatología.

El funcionario informó, en lo que respecta a la Región Sanitaria I, que siguen registrándose casos en Bahía Blanca, por lo que recomendó que, de no ser imprescindible, evitar viajar a la ciudad sureña, a la vez que solicitó cumplir con las medidas de higiene, distanciamiento social y el uso de barbijo “única forma de vacunación, ya que no hay tratamiento”, según sus palabras.

“Todos somos vulnerables, por lo que tenemos que estar comprometidos, concientes y solidarios, y al celebrar el Día del Padre, tengamos precaución y seguridad al realizar las reuniones familiares”, agregó y pidió “a los adolescentes y adultos jóvenes, también ser concientes, y cumplir con las medidas para proteger a quienes vamos a agasajar”.

