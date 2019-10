Tres Arroyos sumó 10 medallas en los Juegos Bonaerenses

La Dirección de Deportes informó que la delegación de deportistas del distrito obtuvo 10 medallas en los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, un record histórico para Tres Arroyos.



Los ganadores en las siguientes disciplinas son:

Surf Sub 18: Juan Pedro Aguinaga, Medalla de Bronce

Natación Sub 16 (25 metros libre): Gian Tiburcio, Medalla de Bronce

Atletismo (200 metros): Brisila Rodriguez, Medalla de Bronce

Básquet 3×3 - Torneo de Triples: Lucero Menna, Medalla de Plata

Natación Sub 14 (50 metros libres): Tamara Capristo, Medalla de Plata

Natación Sub 16 (100 metros pecho): Zahira Yema, Medalla de Plata

Natación (25 metros libres): Milagros Ruiz Díaz, Medalla de Plata

Salto en Largo: Aarón Díaz, Medalla de Plata

Lanzamiento de Bala: Luz Villalba, Medalla de Oro

Fútbol 11: Medalla de Oro para Tres Arroyos luego de ganarle a Tandil por penales 4-2, tras empatar 0-0.

La delegación local estará llegando a la ciudad hoy alrededor de las 20 horas, y se va a realizar una caravana desde la rotonda de Av. Belgrano, con los bomberos, y se los esperará en la Municipalidad.