Tres Arroyos también marchó a 50 años del Golpe de Estado (audio y videos)

24 marzo, 2026 21

Este martes, en el marco del 50ª aniversario del Golpe de Estado de 1976, al igual que en el resto del país, una importante movilización se realizó en Tres Arroyos en el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

La jornada comenzó a las 14:30 con una concentración en la Plaza San Martín, desde donde partió la histórica marcha rumbo a la Plaza de la Memoria. Allí tuvo lugar el acto central, bajo la consigna “Que digan dónde están”, que inició con la lectura del documento oficial por parte de Graciana Foulkes, quien remarcó que “son 30.000” y comparó la política económica de la dictadura con la del actual gobierno.

Luego tomaron la palabra desde Asociación Encuentro Indígena, Asamblea Feminista, Puentes en la Infancia y autoconvocados, para finalizar con números artísticos.

En el 2002, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 25.633, estableciendo el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta ley busca conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar, y promover la reflexión sobre la importancia de la democracia y los derechos humanos.







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