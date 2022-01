Tres Arroyos tiene casi un 40% de vecinos vacunados con tercera dosis

25 enero, 2022 Leido: 218

Entre 900 y 1000 personas se acercan diariamente al Polideportivo municipal, donde está instalado el Vacunatorio. Algunas recién están comenzando el esquema de inoculación, otras lo completan con segunda dosis y un 40% de los vecinos de Tres Arroyos ya cuentan con la tercera. “Este es un Municipio con muy buenos números.

En este momento estamos aplicando tercera dosis libre para mayores de 60, inmunosuprimidos, embarazadas, gestantes y madres lactantes. Y ha subido mucho la vacunación en primera dosis, porque de 30, 40 que aplicábamos por día hace un mes, ha subido a 140 a 160 desde que comenzó a pedirse el pase sanitario y que crecieron los casos, porque hay datos reales que muestran que con vacuna, los síntomas son leves y no se requiere prácticamente internación, al tiempo que se disminuye hasta un 80% la mortalidad”, explicaron Carla Moreno y David Pavino.

Al mismo tiempo, la cantidad de chicos no vacunados e internados, que oportunamente ha informado el Hospital Garrahan, ha generado también preocupación por inocular a los más chicos. “Hay vacunas aprobadas para los chicos, como la Sinopharm para los más chicos, la Pfizer a partir de los 12, que causan efectos secundarios mínimos, así que hay más confianza”, completó Moreno.

El Vacunatorio sigue funcionando de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados y domingos de 9 a 13. “Los fines de semana entregamos los carnets que han llegado, que son los pases sanitarios. Y hasta ahora son a partir de julio, es decir que la persona tiene que mirar que si recién se vacunó con primera dosis en julio, todavía no disponemos del carnet”, indicaron.

Vacunación itinerante en Claromecó

Por otra parte, anunciaron que el jueves 27 y viernes 28 habrá vacunación itinerante, en primer lugar en Claromecó -en el Espacio de Arte de 28 entre 9 y 11, de 9 a 17- donde habrá primera y segunda dosis libre; tercera libre para personal de salud, de seguridad, mayores de 60, inmunosuprimidos, embarazadas y madres lactantes, y tercera dosis con turno perdido.

