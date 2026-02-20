Tres Arroyos: Un muerto por Hantavirus?

En las últimas horas pudo escucharse en corrillos sanitarios que una persona habría fallecido víctima de Hantavirus, enfermedad esta no propia de esta zona.

Los mayores casos y contagios son del área patagónica pero no imposibles en otros lugares del país.

El virus llega al humano por acción del ratón colilargo, por la orina, y pelo y también puede contagiarse de persona a persona.

Las autoridades sanitarias locales consultadas por LU24 no confirmaron ni descartaron la versión y prometieron información oficial cuando se reconfirme o no dado que las muestras fueron enviadas al laboratorio regional de zoonosis (de las Azul) donde surgirá la veracidad o no de la sospecha.

Este tipo de enfermedades debe denunciarse ante organismos superiores para tomar las medidas precautorias que la cuestión amerite.

Igualmente se informó de la sospecha al SISA.

El SISA es el sistema en donde las instituciones deben informar ciertas enfermedades infecto contagiosas de denuncia sanitaria obligatoria. Por una cuestión de vigilancia epidemiológica.

