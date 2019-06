Tres Arroyos único municipio presente en jornadas internacionales de accesibilidad y arquitectura

La Secretaria de Prevención y Salud del municipio Dra. Isabel Tarchinale, junto con el arquitecto Cristian Casablanca y personal del área de integración para las personas con discapacidad, estuvieron presentes en las Jornadas de Accesibilidad Cognitiva desarrolladas por primera vez en el país, en las que expuso la arquitecta española Berta Brusilovsky, organizadas por el Colegio de Arquitectos distrito VIII en Olavarría.



En la reunión se congregaron una treintena de arquitectos dedicados a la actividad privada, y el de Tres Arroyos fue el único distrito con presencia oficial, desde la Secretaría de Obras Públicas, y la Secretaría de Prevención y Salud.

La arquitecta española, considerada la especialista más destacada a nivel mundial sobre la temática; habló de las barreras culturales que afectan y condicionan a la inclusión, el lugar de la arquitectura dentro de la accesibilidad cognitiva e hizo hincapié en la funcionalidad de los edificios para personas con discapacidad: “La mirada inclusiva comienza con el conocimiento de la diversidad haciendo partícipes a todas las personas en todos los ámbitos de la vida social. Aunque siempre habrá algunos ámbitos más específicos como los equipamientos de uso y disfrute público en los que esa inclusión es, no solo necesario e imprescindible. Es determinante del desarrollo de todas las capacidades de todas y cada una de las personas de la sociedad”, afirmó.

“Si el profesional correspondiente, en este caso el arquitecto, no profundiza en esas necesidades de todos y en especial de algunos grupos específicos como la infancia, las personas con discapacidades, los mayores, hará una arquitectura que tal vez, sea útil para una parte de la población pero al no ser inclusiva y comprendida, no podrá ser disfrutada, aprovechada, utilizada por todos” dejó como mensaje Berta Brusilovsky.

“Las barreras culturales son tan amplias y diversas como somos los seres humanos, porque las culturas lo son y no todas las mentes están abiertas para aceptar esas diferencias” sostuvo.

En diálogo con el arquitecto Cristian Casablanca de la Municipalidad tresarroyense, la profesional comentó que realizó una recorrida por la provincia de Buenos Aires, y dejó en claro la importancia de que en Tres Arroyos se interesen por formar profesionales en la temática, destacando también que es el único distrito que cuenta con rampa de acceso y ascensor en su edificio municipal.