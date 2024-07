Tres Arroyos Vóley Negro es el campeón de la Primera femenino

4 julio, 2024

En una emocionante final del femenino de la Liga Municipal de Vóley, Tres Arroyos Vóley Negro se impuso por 2-1 (25-19, 21-25 y 15-10) ante Boca para quedarse con el título de la primera mitad de año.

En el marco de un primer set que se comenzó a desarrollar parejo, el frío influyó mucho para que ambos equipos erren sus saques. TAV sacó la diferencia con la efectividad en la ofensiva y los armados de Moreno y una fuerte recepción para llevarse el primero en 25-19.

En el segundo parcial, el goleo de las Xeneize fue mayor, con Tiemersma y Ambrosius a la carga, mientras Tres Arroyos Vóley tuvo una baja en su efectividad, lo que le dio el set a Boca por 21-25 y llevó el partido al tie-break.

En el tercer set, Tres Arroyos Vóley forzó el cambio de lado en 8-5 y luego el marcador se igualó. No obstante el sprint final le dio el parcial y el partido al equipo de Enrique Moreno.

Síntesis

TRES ARROYOS VOLEY N (2): Moreno 5, Diez 2, Olsen 2, Hastrup 6, Silva 8 y Martínez 1. Líbero: Fuentes. Ingresaron: Luces 1 y Larragneguy. DT: Enrique Moreno. Errores no forzados (a favor del rival): 26.

BOCA (1): Cassataro 1, Losada 1, Tenaglia 2, Ambrosius 5, Rolón 9 y Tiemersma 9. Líbero: Bellochi. Ingresó: Weinzettel 1. DT: Irene Tiemersma. Errores no forzados (a favor del rival): 36.

Parciales: Tres Arroyos Vóley N 25-Boca 19; 21-25 y 15-10.

Estadio: Polideportivo Municipal.

