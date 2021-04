Tres Arroyos volvería a Fase 3

19 abril, 2021 Leido: 2254

El incremento sostenido de casos positivos a Coronavirus lleva a que se evalúen nuevas medidas, y que entre otros municipios que serán relevados, Tres Arroyos podría pasar a Fase 3 este martes.

Estar en Fase 3 no significa que se tengan que suspender las clases, lo que no se modificará, pero según la teoría de la Fase 3 implementada el año pasado, no se permitirían las siguientes actividades: Servicio Doméstico, la suspensión de venta al por menor de productos textiles, juguetes prendas de vestir en comercios cercanos, las salidas de esparcimiento, actividades recreativas y sociales, centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, clubes o cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas, gimnasios, talleres culturales y ferias itinerantes de alimentos, lavaderos de autos, reuniones sociales de hasta 10 personas en espacios públicos, asistencias a espacios culturales, actividades colectivas deportivas hasta 10 personas.

La información sería confirmada en las primeras horas del martes, por parte de las autoridades sanitarias.

