Tres Arroyos ya genera oxígeno medicinal: “Es un gran avance para el sistema de salud”(Video)

4 noviembre, 2021 Leido: 104

Es un hecho. Llegó a Tres Arroyos la planta generadora de oxigeno medicinal. Fue recibida, al ingreso de nuestra ciudad y escoltada hasta el Centro Municipal de Salud, por el Director Administrativo, licenciado Diego Rodríguez, quien la consideró como “una obra histórica para el Hospital Pirovano”.



“El aire que cura”, hoy esta frase es una realidad para los tresarroyenses. “Ese mismo aire que respiramos en nuestras plazas o en nuestras casas, en nuestra atmósfera, va a ser el mismo que cure a nuestros pacientes y se convierta en un medicamento vital, que será generado en nuestra propia planta de oxígeno”, destacó.

“Estamos felices de haberlo logrado, sentimos que es un gran avance para todo el sistema de salud. Fue muy complejo porque el trabajo se realizó y las decisiones se tomaron atravesando la pandemia, en un escenario incierto para todos los procesos que tienen que ver con la adquisición de tecnología aplicada a la salud y, aun más, a producir este elemento imprescindible para el tratamiento de patologías respiratorias”, especificó Rodríguez.

La planta, proveniente de la empresa Kaeser Compresores, ubicada en la Provincia de Buenos Aires, demandó una jornada completa de descarga e inicio de instalación por parte de personal del Centro Municipal de Salud. La misma se está ubicando en el sector de infraestructura sanitaria, especialmente construido en el Hospital. La instalación fue presenciada por el intendente Carlos Sánchez.

“Hoy este sueño anhelado se cumple a través de la realización de un leasing con el Banco BICE que financia 16 millones de pesos en 5 años del costo total de la obra que asciende a 25 millones de pesos y que se realizó con fondos propios”, detalló Rodríguez.

A partir de gestiones del Intendente Municipal, Carlos Sánchez, el Secretario de Hacienda, Lic. Federico López Di Fondi, y el Director Administrativo del Centro de Salud, Diego Rodríguez, que se iniciaron con la firma del convenio con el Presidente del Banco BICE, José Ignacio de Mendiguren, el 25 de junio, muy pocos meses después, la instalación de la planta generadora de oxígeno PSA al 95% ya es hoy una realidad.

Los análisis de consumo de oxígeno para la instalación de la planta se comenzaron tiempo antes de la pandemia, cuando el Centro Municipal de Salud ya estaba completando la instalación de los paneles que llevan el oxígeno a la cama del paciente en la totalidad de la internación de la institución, que se abastecen de tanques prellenados y cuyo último sector completado fue Pediatría, apenas se empezaban a sentir los primeros impactos del COVID en Tres Arroyos.

A partir de la instalación final, sin mediar tubos, llenados o traslados, se realizarán dos circuitos de provisión: uno desde la planta y otro adquiriéndolo al proveedor.

“Tenemos que hacer esto porque aun hoy el Hospital no ha vuelto al consumo que tenía en la prepandemia. Históricamente consumíamos 5.000 m3 mensuales, y en pandemia hemos consumido 35.000 m3”, puntualizó Rodríguez.

La planta produce oxígeno de alta pureza haciendo fluir aire comprimido a través de filtros moleculares compuestos por zeolitas que retienen el nitrógeno y otros gases presentes en el aire.

Producción de oxígeno continua

Las centrales de producción de oxígeno medicinal toman el aire atmosférico (la materia prima más barata del mundo), para secarlo y filtrarlo, eliminando las partículas en suspensión, humedad y bacterias. Este aire procesado se hace pasar por los generadores de oxígeno dotados con columnas de adsorción formadas por tamices moleculares de zeolita que tienen la particularidad de adsorber el nitrógeno contenido en el aire, recuperar el oxígeno y, posteriormente, almacenarlo o alimentar un sistema de distribución.

En este sentido, la planta garantiza el suministro continuo hacia los puntos de consumo para el tratamiento de pacientes. Estos sistemas están fabricados para integrarlos y conectarlos fácilmente a la red de distribución actual, que en el Hospital de Tres Arroyos, en una primera etapa, abastecerá a 98 bocas, y luego, en una segunda, serán ampliadas a 131.

Posee una fácil integración al sistema y rápida puesta en marcha. Tiene independencia del suministro, tanto en logística como en aprovisionamiento. Los filtros que aseguran la pureza de los gases se sustituyen en minutos y, de esta forma, se logra un control continuado de la pureza de los gases medicinales. Elimina las pérdidas por oxígeno remanente en cilindros y tanques. Además, esta Planta PSA produce oxígeno a bajo costo, generando un ahorro económico del 30% del presupuesto asignado a este recurso.

“Esto no solo representa un ahorro, brinda tranquilidad y es una fortaleza que a partir de ahora tendremos; ya no dependeremos del abastecimiento externo y/o privado para dotar del elemento vital que le permita, nada más ni nada menos, que respirar a un paciente crítico”, aseguró Rodríguez.

Genera independencia de contratos y eliminación de costos excesivos por sobredemanda de oxígeno. Es de operación automática y no supervisada. Posee un panel de control con pantalla táctil para monitoreo de parámetros y alarmas. Está automatizada mediante controlador lógico programable.

“Es necesario para nosotros agradecer a las distintas áreas del municipio que colaboraron con la construcción de la infraestructura necesaria para alojarla, la que es costosa y compleja por los tendidos eléctricos que demanda y demás especificaciones técnicas”, dijo Rodríguez y agregó que “debemos mencionar al Arquitecto Mario Izurieta, secretario del área; al sector de Electrotecnia; Paseos Públicos; Desarrollo Social; a la empresa Futuro S.A., que elaboró y donó el hormigón para la construcción de la planta; a la dirección de obra del Arquitecto Cristian Casablanca; y a todo el personal de mantenimiento del Hospital que realizó los trabajos”.

Inversión clave

Por su parte, profesionales de la institución como los doctores Adrián Laborde, Gustavo Castillo y Laura Arnaudin, quienes en pandemia estuvieron dedicados a la atención de las salas COVID y para quienes este elemento se convirtió en fundamental para salvar la vida de los pacientes, se mostraron felices de este avance y resaltaron la importancia que tiene para su tarea.

Laborde calificó el autoabastecimiento de oxígeno como “un gran avance para toda la internación” y destacó que se haya realizado una inversión tan favorable y clave para el funcionamiento del Hospital.

“Para el trabajo del personal de salud es muy importante y estamos muy contentos de este logro, ya que la pandemia ha dejado pacientes con secuelas respiratorias. El uso de oxígeno ha tenido un aumento significativo y, además, es muy importante la comodidad, facilidad y agilidad que representa tener el panel de gases en la cama de cada paciente y, ahora, provisto desde aquí mismo. Esto constituye una comodidad muy importante para nuestra tarea y lo queremos destacar”, expresó Arnaudin, coordinadora de Clínica Médica.

“Estamos instalando en Tres Arroyos una planta de procesos de alta eficiencia con bajo costo operativo y generando el medicamento vital más importante del sistema sanitario con nuestros propios recursos. Esta es una obra que consideramos histórica y que queremos compartir con todos los tresarroyenses”, subrayó Rodríguez.

“Trabajamos constantemente para lograr un Hospital adaptado y que cumpla con los requerimientos de los profesionales y de los pacientes, cada vez es más alta la jerarquización de la salud y estamos continuamente proyectando cómo seguir avanzando y sentirnos cada vez más orgullosos del Hospital que tenemos. Nos ponemos metas que a veces parecen sueños difíciles de alcanzar, como este que estamos hoy logrando todos juntos”, finalizó el Director Administrativo e impulsor de la obra, ya que siempre creyó posible que Tres Arroyos genere su propio oxígeno y que hoy veamos la planta instalada marcará un antes y un después en la infraestructura sanitaria local.

Volver