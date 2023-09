Tres Arroyos ya participa de los Juegos Bonaerenses

16 septiembre, 2023

Este sábado por la mañana y en la ciudad de Mar del Plata, comenzaron a desarrollarse los Juegos Bonaerenses 2023. Allí está presente Juan José Erramuspe, que dialogó con LU 24 y contó todo lo que se vive en esa ciudad.

En este sentido, contó: “ayer hubo una muy linda ceremonia, en la que estábamos todos citados temprano para ir diagramando las tareas. Estamos con toda la delegación tresarroyense y con un trabajo bárbaro de la Dirección de Deportes que dirige Guillermo Orsili. Son muchas disciplinas que juegan en distintos lugares y ya desde hoy comenzaron a competir.”

Además, y respecto a su caso particular, que disputará este certamen en el tenis de mesa, detalló: “en mi caso, yo juego a las 14 horas en el Club River y tengo que estar media hora antes para comenzar a tener la actividad en mi especialidad. Son tres partidos por zona, y hasta acá llegan los 16 mejores de la Provincia, entonces clasifica uno solo por cada zona.”

Y agregó: “vengo con esperanzas de andar bien, pero yo creo que estoy bien preparado. Sabemos que es difícil porque no hay una diferenciación entre el deportista federado y el amateur. Vienen jugadores federados, que la mayoría son del Gran Buenos Aires y en su mayoría me tocaron a mí, lo que se hace complicado, pero igualmente trataremos de cumplir y dar lucha.”

Volver