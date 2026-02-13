Tres Arroyos ya tiene su Asociación de Pádel y representación provincial

La Asociación de Pádel de Tres Arroyos (APTA) se fundó durante el año 2025 con un objetivo claro: organizar, fortalecer y proyectar el pádel local, generando oportunidades reales para jugadores, entrenadores y clubes de la ciudad.

Actualmente, alrededor de 14 personas trabajan de manera voluntaria y sin fines de lucro, conformando un equipo comprometido con el crecimiento del deporte y la representación de Tres Arroyos en el ámbito provincial.

Un logro clave: plazas para el Provincial de Fejuba

Uno de los principales avances logrados por APTA es la obtención de una plaza por categoría, tanto en caballeros como en damas, para competir en el Provincial organizado por Fejuba (Federación de Jugadores de Buenos Aires.) el 3,4 y 5 de abril, en la ciudad de Mar del Plata.

Fejuba desarrolla tres fechas provinciales por año, y participar de estas instancias no es sencillo, ya que exige:

• Jugadores matriculados oficialmente

• Cumplimiento de reglamentos federativos

• Representación a través de asociaciones reconocidas

En este marco, APTA organiza un Torneo Clasificatorio, cuyo objetivo es que los ganadores obtengan el cupo oficial para representar a Tres Arroyos en la primer fecha provincial.

Un beneficio directo para los jugadores

Quienes se inscriben al torneo clasificatorio organizado por APTA, ya tienen incluida y cubierta la matricula anual de asociado a APTA lo que facilita el acceso al circuito federado.

Y dentro de los premios a los ganadores se incluye la matrícula anual de Fejuba , necesaria para jugar el provincial.

Una asociación con objetivos claros y visión a futuro

A corto y mediano plazo, APTA busca consolidar la organización del pádel en la ciudad, a través de:

• La realización de torneos locales y clasificatorios

• La creación de un ranking de jugadores

• La capacitación de profesores

• El trabajo conjunto con clubes, el municipio y sponsors

A largo plazo, el objetivo es posicionar a Tres Arroyos como una plaza fuerte del pádel provincial, con desarrollo de menores, formación de jugadores y mejoras en infraestructura deportiva.

Desde la Asociación remarcaron que el proyecto apunta a fomentar el deporte, generar oportunidades reales de competencia y representar a la ciudad en el ámbito provincial y con posibilidad de nacional, con una mirada a largo plazo y trabajo en equipo.

