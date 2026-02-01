Tres hermanos presos por tirotear una vivienda en Bahía Blanca

Este domingo, tres hermanos, a bordo de una camioneta, atacaron con una ráfaga de tiros una vivienda y autos estacionados en Bahía Blanca.

Luego de un llamado al 911, la policía motorizada junto al comando de patrullas logró interceptar el vehículo, una Chevrolet C10 doble cabina. Antes de ser atrapados, uno de los hermanos arrojó un objeto en una obra en construcción. Tras una inspección en el sector, entre los pastizales, se procedió al secuestro de una pistola calibre 9 milímetros Thunder Mini con ocho municiones, la cual presentaba pedido de secuestro activo por hurto, con intervención del Juzgado de Punta Alta.

Además, en la camioneta, hallaron: una pistola Mauser calibre 7.62 y una riñonera que contenía casi 700 mil pesos.

Como resultado del operativo fueron detenidos Lucas Ezequiel Soules, de 24 años, señalado como quien arrojó el arma, Walter Nahuel Soules, de 28, y Mariano Gastón Soules, de 29, quienes cuentan con antecedentes.

