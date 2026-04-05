Tres muertos en el temporal de Tucumán (videos)

5 abril, 2026 14

El temporal de lluvias torrenciales e inundaciones en Tucumán dejó al menos tres muertos: dos de ellos fueron hallados atrapados en un vehículo mientras que el otro, un niño de 12 años, falleció electrocutado.

Las víctimas adultas fueron identificados como Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, padres de dos niños pequeños, la menor, una niña de solo 9 meses, quienes no se encontraban con ellos. Los jóvenes desaparecieron la noche del sábado tras salir de una boda y fueron hallados sin vida este domingo. Bomberos, familiares y fuerzas de seguridad participaron en el operativo.

El menor de edad, identificado como Lisandro, un niño de 12 años, se electrocutó en San Miguel de Tucumán al tocar un cable en medio del agua acumulada. El hecho ocurrió cuando jugaba bajo la tormenta.

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