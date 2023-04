Tres obras importantes encara el municipio: pavimento, cordón cuneta y luminarias

La ingeniera Silvina Ledesma, Subsecretaria de Obras Públicas de la comuna tresarroyense, se refirió a las obras que la comuna realizará con los fondos recibidos del gobierno provincial.

Pavimento

En principio Ledesma habló con LU 24 respecto a que “la obra de pavimento en Barrio Boca tiene un cronograma tentativo presentado en Provincia, con la idea del intendente, de continuar pavimentando las arterias desde el 1000 al Camino de Cintura, con el fondo recibido y un crédito que se adquirió hace un tiempo y se inyecta ese dinero no sólo con cuadras por licitación sino por administración pública, con la colaboración de la elaboración propia de nuestro hormigón”.

Está prevista la arteria Mar del Plata y luego las calles transversales a Caseros, para seguir este esquema”, dijo y agregó que “se habla de un cronograma tentativo, ya que va de la mano, con la reunión con los vecinos de Barrio Boca para establecer las formas de pago como se hizo semanas atrás en Barrio Atepam, que aún no se ha realizado por lo que no está todo dicho, se podría decir”.

Cordón Cuneta

En lo que hace a la obra de cordón cuneta, sostuvo la funcionaria que “estamos avanzando desde las avenidas principales hacia los caminos de cintura y la Ruta 3, hasta el 1300 como es el caso de Deán Funes, y las transversales, luego el Barrio La Aceitera, calles paralelas a la ruta y un poco de otras perpendiculares a Almafuerte porque hay algunas cuadras sin abrir, sin ceder. Por último el Barrio Olimpo lo vamos a hacer hasta el 1300”.

Recambio de luces LED

Respecto a iluminación pública Ledesma indicó “se destinan los fondos al recambio de la luminaria LED, con la idea de hacerlo desde el centro hacia afuera, hacia las cuatro avenidas”.

