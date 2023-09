Tres obras importantes para la localidad se inauguraron en Orense

30 septiembre, 2023

En los últimos días, quedaron inauguradas tres obras de importancia para la comunidad de Orense, al quedar habilitada la oficina de Desarrollo Social, lindera a la Delegación Municipal, las obras en el Predio Saludable, y el Centro de Acopio Transitorio de bidones vacíos de agroquímicos.

El delegado Javier Ruiz, enumeró las ventajas que supone contar con una oficina para la atención de trámites, ya que, según dijo, “ya no hay que ir a Tres Arroyos, porque los equipos de trabajo vienen a Orense y ahora con este nuevo lugar de atención los vecinos tienen la seguridad de una mejora en la atención, al no tener que pasar por otros espacios”, en referencia a que antes se atendía dentro de la delegación.

“El Centro de Acopio Transitorio de bidones vacíos permite que en menos de una semana sean llevados a su destino final, para tender a la mejora del medio ambiente”, sostuvo Ruiz, quien destacó asimismo lo que significa para Orense el Predio Saludable, que integra y concentra a quienes practican deporte o lo usan de forma recreativa, donde se hicieron mejoras, en conjunto con el Club Alumni y la Asociación de Fomento.

“Siempre se cuenta con la colaboración de todo el equipo de trabajo de Carlos Sánchez, hemos hecho las obras con mano de obra municipal”, agregó y finalmente reflexionó: “creo que es importantísimo lo que estamos contando pero que a veces no se lo considera; ya no hay que trasladarse a la ciudad cabecera para realizar un montón de trámites, consideramos esto como un proceso que debe tener la continuidad en un gobierno Vecinalista, ya que muchas veces no se ven, pero se hacen tantas cosas, como en la ciudad cabecera”.

Volver