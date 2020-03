Tresarroyense arribada desde Brasil: “no tenemos ningún síntoma pero estaría bueno que hagan un control”

23 marzo, 2020 Leido: 2483



La tresarroyense Romina Mentegui acaba de retornar a la ciudad desde Florianopolis, Brasil, y contó a LU 24 su experiencia al cruzar la frontera. “Hasta el momento no tenemos ningún síntoma pero estaría bueno que hagan un control a quienes están ingresando para evitar el incumplimiento”, dijo.



“Llegamos dos familias en auto a la madrugada y ahora estamos cumpliendo con la cuarentena. Nos íbamos informando y sabíamos que tendríamos problemas para volver a Argentina aunque sí que turistas no podían cruzar de acá para allá. Tuvimos que presentar la documentación y hacer una declaración jurada. Al salir nos hicieron un control en el que nos tomaron la temperatura y pudimos continuar”, detalló.

Agregó que “llegando a Buenos Aires llamamos al 134 para avisar que íbamos a cumplir con la cuarentena. No nos pudimos comunicar y entonces llamamos al 147 pero tampoco nos atendieron. Entonces nos comunicamos al 911 y nos dijeron del 148 aunque tuvimos que avisar que no nos podíamos comunicar”.

“Cuando veníamos por Chaves llamamos al 107 de Tres Arroyos y hoy por la mañana nos comunicamos con la Secretaría de Salud para que nos hagan el control pero nos dijeron que nos quedemos encerrados cumpliendo con la cuarentena. Hasta el momento no tenemos ningún síntoma pero estaría bueno que hagan un control a quienes están ingresando para evitar el incumplimiento”, expresó.

“Nosotros partimos el 14 de marzo. Allá, cuando llegamos, estaba todo abierto y normal. A mitad de semana empezaron a cerrar los negocios y los restaurantes, solo se permitía el delivery. Y ya el viernes prohibieron la bajada a la playa por lo que decidimos volver”, relató.

Volver