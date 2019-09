Tresarroyense busca en Tandil a una hermana que no conoce

El tresarroyense Mario Oscar Campusano visitó Tandil, y se contactó con el diario El Eco de esa ciudad, con el sólo fin de buscar a su hermana a quien aún no logró hallar y que, presume, podría residir allí. Según publica la web del diario, “contó que de acuerdo a la historia que pudo reconstruir, su padre tuvo a la hermana que aún no conoce cuando tenía 18 años. Luego a los 21 se casó con su madre y tuvo cinco hijos más. Estimó que actualmente debe tener 84 o 85 años”.



“Un día que estábamos de desgracia velando a un primo que vivía con nosotros en Tres Arroyos, que era como un hermano más y apareció en casa una mujer que dijo ser nuestra hermana. Le dijo a unos vecinos ‘vengo de Tandil pero no quiero estar molestando en este momento’ y se fue”, explicó.

Y contó que “yo no escuché nada, la que escuchó fue mi hermana mayor pero no hizo caso, o no quiso complicar las cosas, y no dijo nada. Pero un día conversando hace 4 o 5 años me dijo ‘vos sabés que nosotros tenemos una hermana mayor. Yo por egoísta quería ser la mayor y por eso no dije nada, pero sé que tenemos una hermana mayor que nos anduvo buscando cuando falleció Pedrito. Ahora me arrepiento tanto de no haber dicho nada’”.

Mario Campusano comenzó a buscarla intensamente desde ese momento. “La estuve buscando en Las Flores, que había una Rosa Campusano, pero no sé si está asentada con ese apellido”, sostuvo.

“Fue de una relación de soltero de mi padre, no sabemos si la reconoció porque de eso no se habla, fue el secreto de la familia. Algunos viejos amigos de la familia dicen que mi mamá quería traerla para criarla ella, y mi hermana mayor se oponía. Su mamá se llamaba Rosita Fernández. Por eso puede llamarse así ella también. Pero podría estar asentada con el apellido nuestro. Mi hermana mayor hace un año más o menos estuvo conversando con una señora de Tandil y dijo que conocía una señora Campusano que baila folklore”, indicó.

“Averigüé en la comisaría Primera y no hay ningún Campusano, como Rosa Fernández no aparece tampoco. Sabemos de la existencia en Tandil porque con seguridad ella dijo que venía de Tandil. Puede haber algún descendiente que no hereda el apellido de ella porque se habrá casado. Ella supuestamente nació en Tres Arroyos”, indicó.

“Tengo mucho interés en encontrarla”

Acerca de qué mensaje le daría si ella estuviera leyendo estas líneas afirmó que “le diría que tiene 5 hermanos que la estamos buscando y la queremos encontrar. Quiero conocer mis sobrinos si es que los tuvo o la familia que la rodeó, que la quiso, que la crió”.

“Yo estoy solo, estoy viudo hace 9 años, perdí a mi señora y estoy rodeado de mis hermanos pero tengo un hijo en España, una hija en La Plata, aún si no estuviera solo la buscaría porque es mi hermana. Tengo un concepto de la familia muy bien armado, muy equilibrado, me encantaría conocerla a ella, sus hijos, nietos”, expresó.

Por último, indicó que “tengo mucho interés de encontrarla, siempre me interesó mucho la familia, tal vez porque conocí a mi mama a los 3 años porque cuando nací ella se enfermó, y mientras tanto me crié con mi hermana mayor, así que cuando la conocí me aferré mucho a ella”.

Por último, dejó sus datos por si su hermana desea contactarlo o si alguien le puede aportar alguna información que le ayude a dar con ella. Su dirección es Dorrego 1155 Tres Arroyos y el teléfono 02983-640416.

Fuente: El Eco