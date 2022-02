Tresarroyense cumplió su sueño de vivir en Italia haciendo el trabajo que lo caracterizó siempre

Un tresarroyense se instaló en Italia luego de una vida dedicada a la comercialización, su historia fue reflejada por La Nación, y contó que su decisión de no continuar con sus estudios secundarios y el consejo maternal de trabajar para ganarse su sustento, hizo que de probar con varias alternativas, descubriera que su verdadera vocación era la venta. Comenzó en nuestra ciudad de pequeño vendiendo rifas, luego intentó formar parte de un negocio familiar donde no se sintió identificado, hasta que realmente se dedicó de lleno a la venta, situación que lo hizo vivir en Mar del Plata por más de 25 años hasta que finalmente se radicó en una ciudad italiana.

Pablo Lezica, de 57 años, contó que “hace dos años que estoy instalado en Italia, había venido de vacaciones anteriormente, pero ahora vivo aquí. En un viaje que hicimos con mi esposa a esta zona, donde ella tiene familiares, alquilamos una moto y recorrimos la zona de Conegliano, nos encantó el lugar y de vuelta a Argentina hablamos en familia y decidimos venirnos a vivir acá, donde hicimos un cambio de vida total, vivimos muy bien y contentos. Esta zona es muy linda, con todo a mano, el mar, la montaña, y lugares para esquiar, digamos que estamos casi viviendo en la colina, no se trata de lo económico, se trata de la calidad de vida. Acá me dedico a la venta de vinos, le compro a algunas bodegas, principalmente a una que está a ocho minutos de mi casa, donde conformamos un equipo por así decirlo, con una confianza mutua en la compra venta. Hice muchos clientes particulares en la pandemia que los he conservado, además de restaurantes y hosterías en general. Las vacaciones familiares fueron determinantes para decidirme al cambio, siempre tuve la idea de vivir un año en Europa, y luego se dio esta oportunidad de estar en el lugar y realmente no lo dudamos, privilegiamos la tranquilidad familiar”.

