Un grupo de científicos de la Universidad Nacional de La Plata creó un nuevo kit de diagnóstico de COVID-19. La nueva tecnología garantiza achicar gastos pero mantener la misma eficiencia. El método permite extraer material genético del virus SARS-CoV-2 a través de nanopartículas magnéticas, permitiendo diagnosticar en menos tiempo.



El desarrollo está a cargo de un grupo interdisciplinario de investigadores de cuatro institutos de la UNLP -facultad de Ciencias Exactas- y el CONICET La Plata: se trata del Instituto de Física La Plata (IFLP), el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM), el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), y Centro Regional de Estudios Genómicos (CREG).

El proyecto lo dirige una tresarroyense, la Doctora Claudia Rodríguez Torres, investigadora del Instituto de Física La Plata y del Conicet y fue consultada por LU24 para dar detalles de esta novedosa iniciativa. Explicó que los kits que se utilizan previo al estudio de PCR son importados y caros, además necesitan el uso de una centrifuga que es un equipo que también es caro y no es habitual tener en los laboratorios de diagnóstico. “Lo que nosotros hicimos es desarrollar un método que reemplaza a ese mecanismo de separación del genoma del virus y en vez de usar las columnas de sílice, usamos lo que son nanopartículas magnéticas recubiertas en sílice”, expresó la científica.

Todo se realiza con una pipeta, se descarta lo que no sirve y se quedan con las nanoparticulas que tienen el ácido ribonucleico pegados en su superficie: “Se va separando el genoma, que es lo que me sirve a mí para después hacer PCR, del resto de las proteínas de todo lo que trae la muestra del paciente que no me sirve y me molesta para la detección por PCR”.

Destacó que “en primer lugar, al ser un desarrollo nacional, y que todo el sistema basado en columnas de sílice es importado es un precio mucho más caro de lo que va a costar el desarrollo local”. En segundo lugar mencionó que “el no tener que necesitar un equipamiento como la centrifuga, es decir un laboratorio que no esta tan equipado, que no tenga una centrifuga, podría hacer la determinación de diagnóstico de Covid con un procedimiento manual muy sencillo que no necesita más que un imán o una gradilla con imanes que también nosotros la desarrollamos, que es algo relativamente fácil de fabricar y desarrollar. Es un método manual, mucho más sencillo, sin temperatura, sin centrifuga y en un tiempo menor que usando al centrifuga, o sea que acelera todo el proceso de detección del covid”.

Contó que la investigación se produjo a partir de un convenio entre el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, la cartera de Salud bonaerense, la Universidad de La Plata y el Centro Científico Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas La Plata (CCT-La Plata -CONICET).

Finalmente declaró que “este nuevo método se pondrá en práctica en algunos pocos laboratorios de diagnóstico como para que se empiece a usar y también mejorarlo, encontrar sus puntos flojos y tratar de optimizar el método. El Ministerio de Salud definirá cuáles serán de la provincia de Buenos Aires, pero nosotros seremos capaces de producir y abastecer a esos laboratorios, pero si esto llega a una gran escala hay que pensar cómo se produce a gran escala y en ese caso estamos trabajando con el ministerio”. Y agregó que “este método no sirve solo para Covid, sino que sirve para cualquier otro diagnóstico de cualquier otra enfermedad donde se necesite aislar el genoma de los virus, que puede ser RNA o DNA”.

Su vínculo con nuestra ciudad

Claudia Rodríguez Torres llegó a Tres Arroyos cuando tenía dos años junto a su mamá que era farmacéutica. Su madre y sus abuelos son nacidos en Tres Arroyos. La mudanza se dio luego de que su padre falleciera. La madre fue dueña de la farmacia que se llamó Casinghino.

Claudia realizó el primer grado en la Escuela N°1, después a partir de 2° pasó al Departamento de Aplicación del Colegio Nacional. Siguió sus estudios secundarios en el Nacional, en el turno mañana. Luego se fue a La Plata y en 1992 se recibió de Licenciada en Física. Se doctoró en Física con una beca del Conicet, siguió con un posdoctorado con la empresa Siderar que ahora se llama Ternium y pertenece a Techint. A posteriori ingresó a la carrera de investigador científico del Conicet y actualmente es principal investigadora del Conicet y trabaja en el Instituto de Física de La Plata.

