Tresarroyense disertó en el Curso Internacional de Taekwondo

28 mayo, 2023

Los días 20 y 21 de mayo en el predio SETIA de la localidad de Ezeiza se llevó a cabo el International Instructor Course (IIC), International Umpire Course (IUC) and International Coaches (IC) y en esta ocasión, hubo una disertación tresarroyense.

El evento, estuvo organizado por la Federación ITF de Argentina y disertaron máximos exponentes de nivel internacional y nacional como el GM Nicholls, GM Galarraga, GM Maidana, GM Troiano, SM Yapuncic, SM Boitano y la SM Arana entre otros. En él participaron instructores de todo el país como también asistieron instructores de países vecinos como Uruguay y Chile.

Cabe resaltar, que en dicho evento la Instructora Karina Arana, V Dan de Tres Arroyos disertó sobre “Abordaje al proceso de enseñanza inclusiva”. La instructora y licenciada en Educación Física, de gran trayectoria en nuestra ciudad dicta clases desde hace más de 20 años en nuestra ciudad, da clases en la Escuela de Educación Especial 502, en el Centro Educativo Complementario 801 y es Coordinadora del Programa de Deportes Adaptados de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Volver