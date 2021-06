Tresarroyense en Holanda: aunque la situación comienza a mejorar “desde noviembre está todo totalmente cerrado”

Antonio Attema es un tresarroyense que vive hace ya un tiempo en Holanda, y comentó en LU24 cómo está atravesando aquel país la pandemia, y cómo es la actualidad sanitaria, principalmente realizando una comparación con la situación actual en la Argentina. Explicó que si bien hoy está mejorando, hasta hace muy pocos días se mantuvieron las restricciones estrictas que incluían toque de queda y cierre de comercios con multas de casi 100 euros.

“Lo que están pasando ustedes lo pasamos nosotros también en la segunda ola” indicó en primer lugar Antonio, conocido por todos localmente como “Tony”, y explicó además que “hay que calcular la estación del año, nosotros estamos en primavera, por el momento, desde que empezó el coronavirus los muertos en Holanda fueron 17680 personas”.

En ese sentido, detalló que la situación en Holanda llegó a ser muy delicada pero “desde julio hasta fines de septiembre bajaron los casos, porque la primera ola fue la más brava, con el frio viene el virus y vino la variante de Inglaterra, de Brasil y de África”. Asimismo, sostuvo que “la primer ola afecto a la gente mayor, y en la segunda ola, muchos casos de 18 a 35 y pico y de 50 a 60” que es lo que hoy se está viviendo en la Argentina, la primer ola que transcurrió durante el año pasado afecto a los adultos mayores, y actualmente los contagios se dan con mayor agresividad a personas más jóvenes.

Actualmente, explicó Antonio que “se hacen más hisopados” por lo que se diagnostican más casos por el mayor testeo, y además las restricciones fueron sumamente estrictas “también se cerró totalmente todo, desde noviembre hasta hace pocas semanas, teníamos toque de queda, que no existió nunca acá, solo en la segunda guerra mundial, de 9 de la noche no se podía ir a ningún lado, hasta las 4 de la mañana”. Con respecto a ello, indicó que las medidas tomadas para evitar la circulación se respetaban sobre todo, ya que “si te enganchaban en la calle te cobraban multa que era de 95 euros”.

Por otro lado, y con respecto a la vacunación aseguró que en Holanda son “10 millones de personas vacunadas, va bien la vacuna, porque en total la población es de 18 o 18 millones”. “Hay personas que se ha vacunado y después ha tenido el COVID, pero los síntomas no son tan bravos” manifestó el tresarroyense que reside en Holanda.

“Hoy lunes hay 993 casos en todo Holanda, muertes casi no hay por día, van bajando un montón los casos” aseguró con esperanza, y continuó dando detalles de cómo es el manejo de la pandemia en aquel país: “este fin de semana que paso, recién se abrieron los restaurantes, desde noviembre esta todo totalmente cerrado”. Estas aperturas se dieron “manteniendo la distancia, dos personas por mesa, o grupo familiar, todo muy controlado todavía, y a las 10 de la noche cierra todo”.

En cuanto a éstas restricciones que son sumamente estrictas y se mantienen hace ya muchos meses, indicó “acá como está el tiempo bueno, quieren salir a los restaurantes y todo, la gente está cansada” pero lo que sucede es que las restricciones se respetan en su mayoría por las abultadas multas que le significan a la población un gasto imposible de permitirse. “Por lo general se cumple porque las multas son casi 100 euros, y eso duele” explicó.

Además, sostuvo que hoy en día continúa el uso de barbijo y las medidas preventivas “el barbijo en los negocios, supermercados sigue vigente, yo trabajo en una fábrica y adentro de la fábrica tenemos que usar barbijo si nos desplazamos de una sección a otra, en tu sector no es necesario”. Y con respecto a la educación, que es un tema por demás controvertido en nuestro país indicó que las clases se dieron siempre virtualmente “todo online, no podían ir a las escuelas” y añadió “muchos chicos vienen atrasados, porque no es lo mismo desde la casa que las clases presenciales, pero hace dos o tres semanas que volvieron a las escuelas”.

