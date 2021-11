Tresarroyense en Londres: “No están preocupados por la nueva variante Ómicron”

En el marco de la nueva cepa de Covid-19 que surgió en los últimos días, aparentemente en Sudáfrica, llamada Ómicron, la tresarroyense Guadalupe Díaz Barcara, quién actualmente reside en Londres – Inglaterra –, habló con LU24 sobre qué medidas que tomó el país europeo en torno a los cuidados sanitarios, qué transformaciones vio en la sociedad y, según su visión, cuáles son los temores de la ciudadanía.



“Surgió una nueva variante, pero la gente no esta preocupada. Los ingleses están bastante relajados, tienen bastante contacto con la gente. En mi trabajo es necesario usar barbijo, pero desde el Gobierno no lo incitan, ahora con la nueva variante, tal vez va vuelva a ser necesario. Pero lo que es seguro, es que se van a volver a poner nuevas reglas sobre los que viajan”, dijo.

“La gente esta muy enojada con el Gobierno, no he visto muchas protestas, hay gente que no quiere usar barbijo y otros no se quieren vacunar, pero son grupos muy chicos. No he visto que salgan a la calle a manifestarse”, informó.

“La sociedad está muy asustada por el lado de la cuarentena, porque lo han sufrido un montón. Eso es lo que mas teme la gente, no hay mucho miedo por enfermarse, están mas preocupados por el tema de la seguridad económica”, subrayó.

En cuanto a lo que respecta a los cambios económicos que vivió el país europeo post pandemia, Guadalupe señaló que “lo que hacen es comparar todas las ganancias con el año 2019 porque no se puede comparar con el 2020, todo esta yendo super genial. La gente no tiene miedo a enfermarse solo tienen miedo a volver a encerrarse”.

Entre las posibles medidas que analizan tomar los gobiernos se encuentra la de limitar o controlar los viajes al exterior. En este sentido, la tresarroyense destacó que “viajé hace dos semanas a México porque estaba medio el tema del pánico, no se sabía como iba a ser la entrada. Hubo problemas con el Gobierno Británico porque no había información de como era para volver a entrar. Por suerte puede entrar bien, pero me revisaron los papeles, me preguntaron dos cosas sobre la vacuna y nada más”.

“Yo veo un cambio bastante importante entre mis amigos europeos y los ingleses, los segundos no querían salir a la calle ni verse con nadie, ahora son los mas desenvueltos. Tienen cero precauciones, no se usa más barbijo ni nada”, finalizó.

