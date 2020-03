Tresarroyense en Madrid: “Si salís a la calle no encontrás a nadie, la gente tiene mucho miedo”.

17 marzo, 2020 Leido: 101

“Si salís a la calle no encontrás a nadie, la gente tiene mucho miedo”. Así describió el tresarroyense Guillermo Ferrando cómo se vive en Madrid, capital de España, el avance del coronavirus.

“Ahora en donde trabajo -fábrica de turrones y chocolates- está todo parado. Los únicos que se mantienen son los supermercados, las farmacias, los estancos (venta de tabaco) y kioscos. Además, los servicios públicos de transporte”, detalló. En esta línea, comentó que “si podés salir a pasear el perro” y concurrir sin compañía a los lugares mencionados.

“La gente con respecto a las medidas obedece. Si salís a la calle no encontrás a nadie, tiene mucho miedo. Si alguien trata de salir o recrearse solamente se ve a dos personas pero corrés el riesgo de que la policía se te acerque a disuadirte para que te vayas a tu casa o directamente te pueden multar (entre 100 y 600 euros). Hasta te pueden meter preso por desobedecer”, agregó.

“Según dicen el servicio de salud todavía no está colapsado aunque está bastante solicitado y va en vía de eso porque el peor momento no ha llegado. Estamos transitando los primeros días de la peor etapa de contagios”, explicó.

Ferrando informó que hasta el 26 de marzo “están todos los comercios cerrados, hasta ahora solo se atiende con delivery en algunos restaurantes”.

“Las medidas no incluyen utilizar barbijos y guantes, si mantener distancia entre personas. “La gente usa mascarillas pero no es obligatorio”, contó.

El último reporte en España indica que hay 491 muertes y más de 11.000 casos de COVID-19.

Volver