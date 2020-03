Tresarroyense fabrica protectores faciales con impresión 3D

El joven tresarroyense Blas Martínez, tiene 24 años y está fabricando protectores faciales con su impresora 3D, muchas de las cuales ya fueron entregadas a la Clínica Hispano; otras serán donadas a Policoop y también realiza para quienes brindan atención al público. Algunos supermercados ya lo contactaron.



“Empecé a trabajar en impresión 3D hace unos 7 meses. El año pasado me recibí y buscando una salida laboral me metí en esto y ahora estamos haciendo los protectores faciales con esta movida frente al desabastecimiento de barbijos y demás. Estas máscaras cubren toda la cara y previenen que si alguien estornuda, el virus ingrese. Inclusive evita tocarte la cara”, sostuvo.

Explicó que las máscaras las realiza con una lámina de acetato que es trasparente. “Ahora es difícil conseguirlo y estamos usando radiografías lavadas con lavandina que quedan transparentes azuladas y sirven igual. Hacemos el armazón de la vincha y cada una que hago tardo 2 horas, más el agregado de la pantalla”, indicó.

Según comentó Blas, “el acetato compré las planchas que pude conseguir. Mucha gente trajo radiografías y a quienes me llaman les pido que consigan radiografías lavadas con lavandina. Lo que hago es fácil de poner y sacar con trabas. Las que hice para el sector de salud son más fáciles de sacar aún, ya que las deben cambiar todos los días. Para atención al público sino la pueden cambiar, la deben desinfectar y volver a usar”.

Agregó que hasta ahora “hicimos más de 50 para la clínica. Estamos haciendo una tirada para Policoop donada y para los que estarán trabajando llevo haciendo otras 50. Desde algunos supermercados nos han contactado también”.

Los interesados en contactarse con Blas pueden hacerlo a través de Facebook como blasfemiaimpresion3d; telefónicamente llamando al 2983- 449021/411272. Aclaró que solo está cobrando el costo, “porque gasto mucho material. Las vendo a 100 pesos cada una, es algo simbólico nomás”.

