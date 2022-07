Tresarroyense funcionario municipal de Bariloche analiza la temporada invernal

2 julio, 2022 Leido: 585

Claudio Otano es tresarroyense, estudió en el Colegio Jesús Adolescente y actualmente reside en Bariloche, donde ocupa la Secretaría de Fiscalización en el municipio de esa ciudad turística.

En diálogo con LU 24, en una animada charla, Otano analizó aspectos vinculados a la temporada de invierno, la presencia de turistas argentinos y extranjeros, la normalización del turismo estudiantil luego de lo sucedido en pandemia, que no permitió la explotación turística en ese tradicional punto del sur argentino.

“Tenemos a diferencia del año pasado muchas nevadas, este año arrancó muy temprano, se dio en abril muchísimo, tanto que el Cerro Catedral hizo una promoción para ir a esquiar un fin de semana a fines de abril, algo increíble, continuó en mayo y en junio se consolidó; se prevé para esta semana nevadas con máximas de un grado y mínimas de cinco a siete bajo cero”, dijo.

“Estamos acostumbrados porque esto es algo que mueve la economía local, aunque hay algunas dificultades para los residentes locales, como llevar a los chicos al colegio, más allá que lo que hace el municipio para asegurar el tránsito, pero algunos días hay que suspender las clases”, refirió.

Lo que viene

“Aun cuando no ha empezado la temporada alta tenemos 20 vuelos diarios y la semana que viene llegan vuelos de Brasil a un promedio de 5 por semana, por el cambio que les conviene mucho y se suma a que el turismo argentino no puede migrar por costos, por lo que esto le hace muy bien a la actividad económica, generando empleo y trabajo; en la estadística se dirá que cuando terminemos julio agosto y los meses siguientes hasta octubre, habrá gran concurrencia, como pasó en verano”, sostuvo.

Ojo al alquilar

Otano se refirió a los alquileres de algunos particulares que aprovechan la situación ante la poca oferta que queda para lo que viene, incluso algunos propietarios decidieron no renovar los alquileres de sus viviendas y volcarlas a la actividad turística, pero no están habilitadas por la municipalidad, por lo que tenemos que ir, ver y multar, por lo que le pedimos a la gente que recibe o busca ofertas en tal sentido, incluso en sitios virtuales, prestar atención y controlar, consultar en las páginas Web de la municipalidad, para no caer en posibles estafas.

El turismo estudiantil

“Este es un segmento tradicional de la ciudad y que en pandemia tuvo muchas dificultades, algunos grupos vinieron en verano pero no se había logrado una normalidad por lo que este será el primer año en que se volverá a lo que era antes, ya se ven los micros de turismo estudiantil; si bien a algunos no les gusta este tipo de turismo pero este segmento vino siempre aun cuando no eran favorables las condiciones económicas para la ciudad”, reflexionó.

Mientras iba la entrevista, se producían nevizcas y había una temperatura de 3 grados bajo cero, condición que juega en contra porque la condición optima se da con 0 grados o un grado bajo cero. Se ve la ciudad nevada y hay mucha gente en la montaña desde temprano.

“Hay promociones como el pase residente, que se puede pagar en cuotas, por lo que para quienes viven acá es muy económico esquiar, sólo que pasar el pase por una maquina electrónica y luego tomar los medios de elevación, esto hace que ya desde muy temprano quienes viven en Bariloche y algunos turistas hacen largas colas porque prefieren esperar la apertura del Cerro Catedral a las 8:30 y usar la nieve limpia, pero para el mediodía ya se concentra mucha gente”, agregó.

“Siempre me encuentro con la gente de Tres Arroyos, amigos que vienen a esquiar acá, y a veces también te encontrás con los que viven en Bariloche, estamos en contacto, saben que estoy acá por lo que se pasan mi número y de alguna forma siempre los asisto con temas que necesiten, compartimos también algún asadito, siempre es bienvenido”.

“En lo que hace a las reservas para este mes están casi al cien por ciento, y lo que va quedando son plazas hoteleras caras”, expresó finalmente.



