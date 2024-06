Tresarroyense investiga la cura del cáncer en el CONICET de Bahía Blanca

Ezequiel Alonso es tresarroyense, licenciado en Ciencias Biológicas, trabaja en el CONICET, en Bahía Blanca en la investigación del cáncer.

“Luego de terminar mis estudios en el Colegio Jesús Adolescente me fui de Tres Arroyos y vine a Bahía Blanca y una vez que terminé la carrera me postulé de acuerdo a mis antecedentes a una beca y tuve la fortuna de ingresar en 2019, en el Instituto INNIBIB, que depende de CONICET”, reseñó.

“Si bien hay requerimiento de científicos para trabajar en el exterior, mi idea es permanecer acá para hacer el doctorado y una vez culminado poder realizar la carrera de investigador y desarrollar otras tareas más firmes”, afirmó el joven, de 32 años.

Sobre los recortes que hizo el Gobierno en el ámbito de la investigación del CONICET, dijo que “en lo que es mi carrera no hay problemas de financiación, pero hay algunas demoras en la parte administrativa, pero la realidad es que no estoy metido en ese tema”.

Respecto a las investigaciones que se realizan sobre el cáncer, manifestó que “en base a lo que tenemos, hacemos un gran trabajo, pero estamos detrás de lo que sucede en el mundo, pero es interesante y está bueno que uno sienta que, si bien estamos un poco lejos para llegar a algo que pueda llegarse a aplicar al paciente hacemos como un rompecabezas, donde uno tiene que ir viendo qué es lo que se rompe, y poder tratar de diseñar algo que repare la falla de la célula cancerígena que nos acerque más a una cura, porque es híper complejo llegar a hablar de una única cura, no sería correcto; pero hemos avanzado en forma descomunal de como estábamos hace 50 años atrás”.

