Tresarroyense radicado en España es finalista del concurso “Cocinero del Año”

5 marzo, 2020 Leido: 68

Juan Pablo Stefanini es tresarroyense y participa en España de la final del concurso “Cocinero del Año”, representando al restaurante Venta Moncalvillo en Daroca de Rioja.

“Desde el 2000 estoy radicado aquí. Tengo 37 años; me suelo presentar durante todo el año en estos concursos, pero este es el más importante de España y de los que más referencia tienen. No es mundial, pero si muy europeo”, aseguró a LU 24 esta mañana.

Indicó Stefanini, que en el concurso se hace una semifinal en 4 regiones de España y por cada una, concursan 8 cocineros y de cada final pasan dos. Luego pasan los dos de casa zona. “Nos dan 20 euros de presupuesto y debemos preparar un menú completo. Participamos dos, con el que diseñamos los platos y hacemos todo”, sostuvo.

Recordó que yo hizo un curso de cocina en Tres Arroyos de un año, “era joven y mi madre me mandó a estudiar. Llegué a España y empecé de cero, y mi carrera fue mi historia laboral”.

Anticipó que la final del prestigioso concurso se realizará el 23 de abril próximo.

“Aparte del dinero como premio, es el prestigio que le da al cocinero y salir de la sombra en este concurso”, concluyó.

Volver