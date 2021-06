Tresarroyense relata cómo se vive la pandemia en Perú: es el país con más cantidad de muertes por COVID 19

8 junio, 2021

Teresa Griffioen, es una tresarroyense que hace ya 30 años está radicada en Perú, específicamente en Cuzco, y es la fundadora de una entidad que se dedica a la educación salud y en estos momentos está trabajando en seguridad alimentaria. Teresa comentó en LU24 sobre cómo se vivió la situación sanitaria en aquel país debido al COVID 19,.

“Cuzco está situado a 3.400 metros de altura y cuenta con 429.000 habitantes, y al inicio de la pandemia los contagios eran súper lentos, y se creía que seguramente esto era por la altura, que el virus no llegaba a semejante altura, las personas que nacen aquí, nacen con órganos más grandes, entonces todos decían que estos órganos estaban mejor desarrollados y por eso el virus no afectaba tanto” comenzó relatando Teresa con mucha tranquilidad, pero con el tiempo, la situación se tornó más crítica. “Resulta que nada de eso fue cierto, de pronto el Covid se expandió de una manera terrible y rebalso todo el sistema, que nosotros sabíamos que era precario e insuficiente para la cantidad de población, y nos pegó durísimo, sobretodo la primera ola en agosto/septiembre del año pasado, fue trágico” aseguró.

En el detalle de ésta situación preocupante y lamentable que vivió Perú, y que Teresa vivió en primera persona, comentó “hubo muchísimos fallecidos por la falta de oxígeno, la gente fallecía en la cola de los hospitales o esperando una cama UCI, caían muertos en las calles o en sus casas”.

La segunda ola también llegó a Perú y la tresarroyense explicó que “este año paso algo muy similar, en el mes de abril, tuvimos un promedio de 30 fallecidos diarios por la falta de oxígeno, nos está pegando durísimo, falta mucho por terminar”.

En cuanto al trabajo desde su fundación, comentó que “nosotros como fundación hemos adquirido dos generadores de oxigeno porque tenemos tantos colegas y conocidos, que decíamos que ellos también lo pueden necesitar, y desde el inicio de la pandemia hasta hoy dia que los generadores están trabajando”.

Por otro lado, Teresa se refirió a la campaña de inoculación a la población peruana: “la campaña de vacunación felizmente ahora va mejor, se demoró muchísimo, ahora sí están vacunando en todos lados, lo que se está tratando de conseguir es la inmunidad del rebaño” por lo que según indicó, momentáneamente se están vacunando a las personas de entre 60 y 70 años.

La precaución actualmente, según sostuvo son las aglomeraciones de gente “el domingo último tuvimos las elecciones presidenciales, y es obligatorio ir a votar, ahí hubo bastantes aglomeraciones” y además “hay mucha intranquilidad en este momento en el país, por las elecciones, hay muchas manifestaciones, y tenemos temor de que otra vez suban la cantidad de contagios”.

Con respecto a las actividades que han sido restringidas para evitar la circulación del virus, comentó que “el año pasado no tuvimos clases presenciales durante todo el año y lo que va este 2021 tampoco, quizás en el mes de agosto puedan comenzar, pero todo depende de la vacunación” y además añadió “el estado implemento un programa que se llama Aprende En Casa, pero lo que sucede es que tenemos más de 20 lenguas en el país, y este programa es en castellano y en la zona que trabajamos nosotros casi nadie habla en castellano, son quechua hablantes, por lo que los maestros hacen fichas de trabajo y llaman a sus alumnos, y nosotros como fundación repartimos estas fichas”. En cuanto a educación “en lo que va, llevamos año y medio perdido” aseguró.

“Acá también se manejan por fases, los comercios están permitidos que trabajen, están abiertos con un aforo muy limitado, se puede ingresar con dos barbijos y mascarilla facial” explicó Teresa, y además sostuvo que “el problema que tenemos aquí en Peru es que el 70% de la población es trabajador informal, por lo que se ven obligados a salir todos los días para llevar dinero a la casa”.

Para finalizar el relato de ésta situación preocupante, indicó que “hace poco se sinceraron los datos, y a nivel mundial tenemos la cifra más alta de fallecidos, tenemos 182.000 fallecidos en el país”.

