Tresarroyense se subió al podio en la Fiesta Nacional del Automovilismo en Balcarce

9 febrero, 2026

La ciudad de Balcarce vivió un fin de semana a puro motor con la celebración de la 33ª Fiesta Nacional del Automovilismo, un evento que reunió a apasionados de todo el país y que tuvo a Tres Arroyos como uno de sus grandes protagonistas. Representando al grupo local Baquets y Cía, dos binomios de nuestra ciudad se hicieron presentes en la cuna del Quíntuple, logrando una actuación destacada que culminó con un importante premio para la delegación tresarroyense.

La gran noticia de la jornada la dieron Francisco de la Cal y Mónica Nápoles, quienes se adjudicaron un premio en la exigente carrera de regularidad para baquets. Junto a ellos, el binomio integrado por Braian Rodríguez y Jorgelina Villalba completó la representación local, sumándose a una experiencia que unió la faz deportiva con la camaradería.

El evento no fue solo una competencia, sino un viaje al corazón de la historia de Juan Manuel Fangio. Durante el sábado y el domingo, los participantes tuvieron la oportunidad de recorrer lugares emblemáticos como la casa natal del campeón, el taller de “Toto” Fangio y los polvorientos caminos rurales donde el “Chueco” solía probar sus vehículos antes de las grandes gestas. La experiencia se completó con un momento de adrenalina pura cuando las máquinas ingresaron al Autódromo para cumplir con tres vueltas cronometradas, uniendo el pasado de las baquets con el trazado más importante de la región.

La delegación de Tres Arroyos compartió esta travesía con amigos y colegas provenientes de Bahía Blanca, Tandil, Córdoba, Santa Fe, Olavarría, Carmen de Areco, Médanos y Entre Ríos, reafirmando al automovilismo como un punto de unión y amistad. El cierre de la fiesta tuvo lugar en la Estancia de Fangio, donde se realizó un almuerzo de camaradería y la entrega de presentes a los participantes, coronando un fin de semana inolvidable donde el premio traído por Francisco de la Cal y Mónica Nápoles puso el broche de oro al esfuerzo de todo el grupo Baquets y Cía.

