Tresarroyenses acompañaron a Kicillof en su recorrida por distritos de la Sexta

El diputado tresarroyense Carlos “Cuto” Moreno encabezó la delegación tresarroyense que acompañó durante jueves y viernes al candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, en su recorrida por distritos de la Sexta Sección.



Matías “Pepi” Come, quien formó parte de la delegación local, le contó a LU 24 que “en Coronel Suárez terminamos con un estadio repleto, la verdad es que Axel tiene ese carisma y llegada a la gente que es extraordinaria”.

Explicó que “en horas de la mañana hubo una reunión con productores agropecuarios, ya que él apunta y está trabajando muy duro para acortar esa grieta que alguna vez se fomentó desde distintos medios”.

Asimismo, dijo que en los encuentros se viven diferentes climas: desde los sectores empresarios y agropecuarios hay preocupación por la actualidad e interés por las medidas a tomar para mejorar la situación de la provincia que ha sido tan afectada por las políticas de la gobernadora y de Nación. Y cuando vas a un acto general, con grandes convocatorias, todo extraordinario e ilusiona porque hay gente de todas las edades, desde adolescentes hasta jubilados”.

“La verdad es que un ex ministro de Economía que genere esa empatía y cariño con la gente es extraordinario y esperanzador. Es muy bueno estar en este lugar”, subrayó.

Junto a Moreno y Come estuvieron participando de la recorrida el exlegislador Roberto Fernández y el dirigente Alberto Ismael. Kicillof visitó Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Adolfo Alsina, Carhué, Puán, Saavedra y Coronel Suárez.