Tresarroyenses con Kicillof en Monte Hermoso: “Estamos más cerca de la unidad”

La concejal del FpV-PJ e integrante de la Agrupación Eva Perón, Mercedes Moreno, viajó a Monte Hermoso junto a una delegación de tresarroyenses justicialistas para acompañar al flamante precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su gira por la sexta sección electoral.



En contacto con LU 24 Moreno dijo que fue un acto muy lindo y que Axel es “un dirigente con carisma y sencillez”. Además dijo dio un mensaje fue de unidad que se refleja en la fórmula Fernández-Fernández y en la fórmula Kicillof-Magario.

Estuvieron acompañando también a Axel Kicillof el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno, la presidenta del PJ local Adriana Guerrero y los dirigentes justicialistas Roberto Fernández y Alberto Ismael.

“En Tres Arroyos estamos muy cerca de la unidad”

Sobre candidaturas locales expresó que “venimos hablando hace varios meses y estamos en ese proceso, siempre que hable he mantenido esta postura, nosotros trabajamos firmemente por la unidad del peronismo de Tres Arroyos”.

“El trabajo que hacemos desde el interbloque peronista refleja ese desafío y estamos cada vez más cerca de la unidad y trabajando. Hay muchos dirigentes con mucha cabeza, con mucha conciencia, con mucho compromiso, así que estamos muy cerca”, agregó.

También aseguró que “desde mi espacio peleamos por una sola lista. Esperamos que todos los dirigentes nos podamos poner de acuerdo para que vaya uno solo como candidato a intendente y el resto acompañe”.

Consultada sobre algún posible ofrecimiento para encabezar la lista, Moreno contestó: “Soy una dirigente más en todo este proceso y soy una protagonista de todas las conversaciones que se están llevando”.

En tanto añadió que “la gente no es sonsa y no se deja engañar. La gente aspira a tener como gobernante a aquella persona que lo represente en las ideas políticas pero también que sea una persona con una trayectoria profesional, laboral, social, que sea reconocida y que no tenga nada que criticarle”.