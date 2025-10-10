Tresarroyenses corren en Olavarría

En el Autódromo Sudamericano de Olavarría se llevará a cabo la séptima fecha del campeonato de las categorías Monomarca , Promocional y Copa Gol donde esta prueba será con pilotos invitados.

Son 55 los inscriptos para esta carrera que tendrá presencia de pilotos tresarroyenses, en Monomarca donde hay 28 inscriptos ellos son: Ramiro Elisiri junto al puntero de la Clase 1 del Turismo Pista Nicolas Benito, Ignacio Guisasola que tendrá como invitado a Bernardo Poggi, Jorge Rodríguez que tendrá al necochense Juan Cruz Lavié como invitado y Fausto Di Vito con Octavio Di Vito.

Mientras que en la Copa Gol donde hay 11 inscriptos Pablo Demeteo correrá con Emiliano Juez de invitado. En Promocional hay 16 parejas de inscriptos.

Este sábado comienzan los entrenamientos y luego la clasificación.

