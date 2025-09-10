Tresarroyenses en el Gran Premio Histórico

10 septiembre, 2025 0

Este viernes se larga frente a la sede del Automóvil Club Argentino en la edición XXII del Gran Premio Histórico que combinará autos clásicos con una innovadora categoría de autos contemporáneos, que tendrá al experimentado binomio regularista como Rubén “ Mayo “ Goicochea y Ricardo Moya, que llevarán el número 230 en el Peugeot 404 modelo 1976 que correrán en la Categoría B .

Otro binomio que representará a nuestra ciudad será el de Germán Quijada -Jorge Nolter que llevarán el numero 334 con un Ford Mustang 1976 y participarán en la Categoría C .

La competencia se desarrollará del 12 al 19 de septiembre, con largada en la Sede Central del ACA en Buenos Aires, donde además habrá una exhibición de vehículos en el parque cerrado de la avenida Libertador.

Las etapas planificadas son:

12/9: ACA Central → Gualeguaychú (Entre Ríos)

13/9: Gualeguaychú → Goya (Corrientes)

14/9: Goya → Posadas (Misiones)

15/9: Posadas → Iguazú, donde los competidores disfrutarán de una esperada jornada de descanso

17/9: Iguazú → Resistencia (Chaco)

18/9: Resistencia → Concordia (Entre Ríos)

19/9: Concordia → Santa Fe, con ceremonia de premiación.

Volver