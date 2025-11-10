Tresarroyenses en el Mundial de Triatlón – Marbella 2025
Durante el fin de semana, dos tresarroyenses se hicieron presentes en el evento mundialista de Triatlón en Marbella (España). Se trata de Ulises García Diez y Martin Bayugar.
El sábado, se disputó la prueba de mujeres: en primer lugar, Lucy Charles, en segundo lugar, Taylor Knibb (estás dos habían abandonado en Hawaii en octubre) y completo el podio, Tanjia Neubert.
En varones, en un final de sprint, el belga Jelle Geens sorprendió al candidato Kristian Blummenfelt por apenas 5″ ,en un final electrizante, completo el podio, Casper Stones.