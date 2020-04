Tresarroyenses varados en Puerto Iguazú: “estamos en situación de calle y nadie nos ayuda”

7 abril, 2020 Leido: 798

Cuatro jóvenes tresarroyenses se encuentran varados en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio y están en situación de calle.

Laura Denise Alarcón, de 24 años, es una de ellos y contó por LU 24 que “cuando empezó el tema de la cuarentena ya nos encontrábamos aquí y quisimos hacer caso y encerrarnos, esperando que todo mejore para volver a nuestros hogares”.



“Pasó el tiempo y aún estamos acá, ya en situación de calle. Nos comunicamos con los que más que pudimos de aquí pidiendo ayuda y nada. Nuestros estados de salud son buenos, nos pueden hacer los análisis que quieran pero debería alguien ayudarnos a volver y poder cumplir la cuarentena en nuestros hogares. Están haciendo abandono de persona y no puedo creer que nadie diga ni haga nada. El Municipio de acá no nos dio ningún tipo de respuesta”, expresó.

“Con nosotros hay una chica embarazada y encima en situación de riesgo. Como pertenecemos a Buenos Aires no podemos transitar. Tampoco nos dejan tomar mate en la vereda y de alguna manera los molestamos pero no nos han brindado ni un lugar para estar”, agregó.

“Queremos hacer la cuarentena bajo techo, cumpliendo todo. Los gastos son terribles y no nos alcanza la plata para nada. No podemos seguir así, necesitamos que nos ayuden”, imploró al tiempo que dijo que viajan a dedo y que tienen conocimientos de globología para poder sustentarse.

Junto a Denise están su hermano, Ignacio Alarcón, Iván Barro y Nayra Lozano, todos domiciliados en nuestra ciudad. “Es súper triste la situación de cada argentino varado en su país, sin respuesta alguna. Sabemos que es muy difícil volver pero no perdemos las esperanzas de poder estar en casa cumpliendo con la cuarentena”, finalizó.

