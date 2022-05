Trezzo atraviesa un buen momento comercial

20 mayo, 2022

La empresa comercial local Trezzo S.A., fabricante de termotanques y calefactores, atraviesa un buen momento comercial, su propietario Luciano Sala dijo: “estamos trabajando a pleno, con un buen año, y contentos. Hace alrededor de dos años hubo un movimiento hacia el consumo de artefactos eléctricos por distintos motivos.

Actualmente quizá les da solución a muchas familias, sobre todo en los lugares que el gas natural no llega, pero hay que reconocer que un termotanque eléctrico no tiene la misma vida útil que uno a gas.

Actualmente contamos con un buen stock de calefactores, con nuestra línea que es competitiva, nosotros no fuimos un rubro afectado por la pandemia y estamos bien.

Los insumos están sufriendo incrementos, a veces ni siquiera nos dan una explicación que podamos entender, pero la realidad es que trabajamos con multinacionales que se manejan a otro nivel.

De forma permanente buscamos la innovación en nuestros productos, actualmente para favorecer al planeta nosotros mismos reciclamos cartones para hacer nuestros embalajes.

Trabajamos también on line, a través de nuestra página, www.trezzo.com.ar, todavía no estamos en condiciones de afrontar la venta por internet, pero con nuestra página estamos muy bien”.

