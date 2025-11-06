Triangular de Cuarta: Garmense y Argentino empataron y no hubo penales. Se define por diferencia de gol

Este jueves en la cancha de Deportivo Independencia, Argentino Junior y Deportivo Garmense, empataron 0 a 0 por la segunda fecha del triangular que definirá al Campeón del Torneo Clausura de fútbol de Cuarta División.

Lo llamativo es que, cuando terminó el encuentro al producirse la igualdad, debían patearse penales para definir el partido, pero el árbitro dijo que no habría definición por penales porque ellos no fueron informados y, al no ponerse de acuerdo, ya que los jugadores decían que debía definirse el lugar por ejecuciones desde el punto penal, dieron por finalizado el partido con el resultado mencionado, y ahora el triangular se definirá por diferencia de gol.

Posiciones:

Argentino Junior 4

Deportivo Garmense 1

Unión 0

Próxima fecha 3ª:

Unión –Deportivo Garmense

Libre:

Argentino Junior.

