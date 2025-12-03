Trifulca de anoche: droga, auto secuestrado, cuchillo y presos

3 diciembre, 2025

La Policía emitió un parte informando detalles de la trifulca que se armó anoche en Avda Almafuerte con detenidos, heridos, y ahora aparece el ingrediente de cocaína y el cuchillo utilizado para herir a una persona.

Dice el informe que continuando con los operativos de prevención, a los fines de abordar la problemática de seguridad, que es requerida por la ciudadanía local, se solicitó personal y recursos logísticos a dependencias descentralizadas, por lo que personal de la Estación de Policia de Seguridad Comunal de Tres Arroyos, Comisaria Primera, en forma conjunta con efecdtivos del Escuadrón de Caballería, y la SubDDI, locales, continuaron con presencia activa en varios puntos de la ciudad, tal es así que un altercado a raíz de un accidente de tránsito reclamaron la presencia de personal policial alrededor de las 22:30 hs, en Avenida Almafuerte y Vélez Sarsfield de esta ciudad, donde a la llegada de personal policial, notaron un automóvil mal estacionado, y sus puertas abiertas, y una acalorada discusión entre varios sujetos tanto masculinos como femeninos, escuchándose que una persona dice haber sido agredido con “un cuchillo”, y tener cortes en la espalda (cortes superficiales, lesiones de carácter leve).

Ante ello rápidamente se procede a identificar a los supuestos agresores, dos hombres (36 y 26 años) y una mujer (19 años), quienes muy hostiles, comienzan a insultan, amenazar e invitar a pelear a la policía, intentando agredirlos mediante patadas y golpes de puño sin llegar a lesionarlos.

Rápidamente utilizando la fuerza mínima e indispensable se logra reducir a los dos masculinos y la femenina, siendo aprehendidos. En poder de la femenina se secuestra un cuchillo (posiblemente el utilizado para herir a la victima) como así también una bolsa de nylon cuya orientación dio positivo para cocaína con un guarismo de 3,5 gramos,. procediéndose al secuestro del automóvil en el que circulaban los aprehendidos por razones de necesidad y urgencia. Se realizaron actuaciones preventivas por el delito de Lesiones Leves (victima un hombre de 19 años con lesiones leves en la espalda), Amenazas, Resistencia a la Autoridad e Inf. Ley 23737 (Tenencia simple de estupefacientes).-

