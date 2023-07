Triquinosis: La Directora de Bromatología hace hincapié en la prevención

27 julio, 2023

Tras detectarse la semana pasada triquinosis en una muestra de cerdo llevada a analizar por un particular, la directora de Bromatología y Zoonosis, Claudia Ramos, apuntó a prevenir la enfermedad.

En diálogo con LU 24, la funcionaria recordó que de inmediato se activó el protocolo establecido y se notificó al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires para continuar el proceso en conjunto.

El cerdo en cuestión pertenecía a un criadero familiar ubicado en la zona de quintas.

“Se había llevado a analizar, pero no se esperó el resultado y algunas personas consumieron carne de este lugar. Debemos ser conscientes, esta es una zona endémica y siempre van a parecer casos de triquinosis. Trabajemos para que los criaderos estén en las mejores condiciones posibles, la alimentación sea la correcta y si estamos produciendo para autoconsumo tengamos las precauciones mínimas que debemos tener para evitar infectarnos”, expresó.

“Es fundamental cocinar bien la carne, pero no es suficiente, depende de la cantidad de larvas que tenga. Es un riesgo que no hay que correr. Tampoco hay que consumir chacinados que no sepamos el origen”, advirtió.

Finalmente, Ramos indicó que “hacía bastante tiempo que no aparecía un análisis positivo a laboratorio y en humanos, afortunadamente, muchos años que no se producía”.

La Triquinosis es una zoonosis, una enfermedad que se transmite de los animales a las personas, producida por un pequeño parásito que se aloja en los músculos de los animales. Afecta a los cerdos, pero también a animales silvestres: jabalíes, pumas, mulitas y comadrejas.

Recomendaciones a la población

1) Adquirir y consumir carnes y chorizos que provengan de establecimientos habilitados. Los chorizos secos deben poseer rótulo, en el que conste su inscripción ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, lo cual significa que el establecimiento elaborador cuenta con control veterinario particular, exigido por las reglamentaciones vigentes.

2) Si Ud. recientemente consumió carnes o chacinados de origen incierto, comuníquese de inmediato con su médico de cabecera, o concurra al Centro de Salud o al CAPS cercano a su domicilio.

