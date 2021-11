Triunfo del MV en Copetonas: “es una alegría parcial” dijo el Delegado

15 noviembre, 2021 Leido: 133

Luego de conocerse los resultados definitivos de las elecciones de ayer, uno de los lugares donde el Movimiento Vecinal obtuvo un triunfo importante fue en la localidad de Copetonas, en tal sentido, Mariano Hernández, delegado municipal dijo: “es una alegría parcial, porque realmente nos hubiera gustado ver reflejado todo lo que se trabaja en el distrito por igual. Siento que hubo un respaldo a mi trabajo, y agradezco a todos y cada uno de los vecinos y a cada uno de los integrantes de mi equipo de gestión, ellos siempre están al pie del cañón para trabajar por la localidad, se ocupan y se preocupan para que todo este lindo y prolijo, realmente me enorgullecen”.

En cuanto a los resultados generales adversos para el oficialismo, Hernández dijo, “el análisis político no puedo hacerlo porque no conozco mucho del tema, es para especialistas que entienden y analizan cada cosa, pueden ser diversos los factores que definen una elección, la pandemia jugó un rol relevante también, quizá no se mostró todo lo que se trabaja en cada localidad, y siempre el ejecutivo, en mi caso, acompañó cada pedido. Ahora todo continúa con la normalidad de nuestra tarea, somos ejecutivos y debemos trabajar como cada día, mi objetivo es terminar todos los proyectos que están en marcha, no tomar compromisos nuevos, quedan dos años de gestión y no quiero que haya pendientes”.

Finalmente, el Delegado dijo, “estos resultados son para analizar y reflexionar, pero nosotros tenemos que seguir trabajando como todos los días, en eso la situación no cambia”.

