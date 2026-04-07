Trump anunció un alto el fuego con Irán: se abrió el estrecho de Ormuz

7 abril, 2026 0

Donald Trump anunció este martes una tregua por dos semanas con Irán, decisión que comunicó dos horas antes de que venciera el ultimátum dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense dio el alto el fuego con intenciones de que Irán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del paso marítimo, fundamental para el comercio mundial de petróleo por donde transita alrededor del 20% del crudo global.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó la aceptación y señaló que las negociaciones con Estados Unidos comenzarán el próximo viernes. “Se enfatiza que esto no significa el fin de la guerra”, indicó el consejo en un comunicado.

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