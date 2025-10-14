Trump en la Casa Blanca: “Si Milei pierde las elecciones no seremos generosos”

14 octubre, 2025 0

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión, en la Casa Blanca, con Donald Trump, quien advirtió que “si Milei no vence las elecciones y gana nuevamente ese partido, que es de extrema izquierda y tiene la filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando, no seremos generosos con el país”.

De esta manera, el mandatario estadounidense dio su apoyo a la gestión del actual gobierno nacional y tomó postura de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Con información de TN

