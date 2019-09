Trybuchowicz: “al operativo en Claromecó le faltó previsibilidad y pasaron más cosas”

Residente en Claromecó, el concejal de Juntos por el Cambio, Alejandro Trybuchowicz criticó el operativo de seguridad montado en torno a la fiesta de la Primavera y advirtió que “le faltó previsibilidad y los comerciantes están preocupados, pasaron incluso más cosas de las que se denunciaron”.



“Hubo distintas circunstancias y problemáticas que empezaron el día lunes con los problemas de la oficina de Turismo, y lo que se ve es que año a año se acrecienta el vandalismo y delitos que nada tienen que ver con la fiesta. El comerciante invierte y espera fechas especiales para poder trabajar y se encuentra con estas situaciones. Lo que vemos es que al operativo le faltó previsibilidad, la fiesta no tiene un orden institucional ni nadie que organice, simplemente se juntan chicos y eso lo vemos perfecto porque todos hemos disfrutado, pero algunos aprovechan para hacer el tipo de cosas que han pasado y que han generado mucho malestar”, sostuvo el edil.

Según Trybuchowicz, los chicos sólo circulan por la localidad de madrugada, mientras que durante el día no se los suele ver, y esto no habría sido tenido en cuenta a la hora de organizar la prevención. “Pasaron cosas que no están denunciadas, robaron bebidas en negocios, se metieron en casas de manera ilegal y no hubo controles de alcoholemia en la ruta, por eso hubo accidentes. Si el operativo se cumplió, no se hizo como debería porque de lo contrario se hubieran prevenido los hechos que ocurrieron y que estamos relatando”, finalizó.